Filho do cantor Luciano Camargo renova os votos de casamento com Izabella

Filho do cantor Luciano Camargo, Nathan Camargo faz nova cerimônia de casamento com Izabella Camargo em festa luxuosa ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 18h20

O cantor e empresário Nathan Camargo – filho do cantor Luciano Camargo - celebrou a renovação dos votos de casamento com a esposa, Izabella Camargo, no final da tarde desta segunda-feira, 6, em Goiânia, Goiás. Os noivos reuniram a família e os amigos em uma cerimônia religiosa ao ar livre na data em que completaram 1 ano de casados.

A celebração aconteceu em um jardim e com decoração luxuosa, com direito a passarela até o altar e muitas flores. Nas redes sociais, eles mostraram alguns detalhes da celebração e a entrada dos padrinhos e dos noivos.

Mais cedo, o cantor Luciano Camargo falou sobre o dia do casamento do filho nas redes sociais. "Chegou o dia!!!! Deus já te abençoou meu filho, hoje é uma comemoração do ano maravilhoso que vc vem vivendo ao lado de sua amada Izabella…. Peço a Deus que continue cuidando de vcs, que Ele seja sempre o centro em suas vidas… Jesus, obrigado por todas as bençãos em minha vida", disse o artista.

Fotos da renovação do casamento de Nathan - filho de Luciano Camargo - e Izabella: