Luciele Di Camargo explica post enigmático com foto de 'chifres'

Após rumores envolvendo comentarista da Band, Luciele Di Camargo fez um post inesperado na web e explicou a sua decisão de brincar com o assunto

A atriz Luciele Di Camargo, que é a esposa do comentarista da Band Denílson, surpreendeu os fãs ao fazer um post enigmático na última terça-feira, 20. A artista ironizou os boatos de que a esposa de um comentarista da Band teria encontrado a amante do marido, conforme noticiou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Ao ser apontada como a suposta esposa, ela rebateu com um post inesperado.

Luciele não é mulher da suposta história de traição e explicou a sua decisão de fazer o post usando um chapéu com chifres e ironizando a situação . Em conversa com o colunista Leo Dias, ela contou: “Era brincadeira. Resolvi entrar na brincadeira porque todos ficam me marcando nas suas notícias. Você sabe quem é, né? E na verdade, é uma sacanagem alimentar isso porque pensam que é a gente”.

Confira o post de Luciele Di Camargo:

Denílson faz homenagem para Luciele Di Camargo

Em outubro deste ano, Luciele Di Camargo completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem do marido, o ex-jogador de futebol Denilson. Ele fez uma homenagem para a amada nas redes sociais.

"Décimo quinto aniversário que passo ao seu lado. Poderia escrever muitas coisas, mas como as palavras o vento leva, prefiro seguir tentando te fazer feliz e realizada com minhas atitudes no dia a dia. Com certeza sou um homem muito melhor depois que te conheci", afirmou o comentarista do programa Jogo Aberto.

Denilson completou a homenagem falando sobre o seu amor pela esposa. "Coronel di camargo @lucieledicamargo meus parabéns, meu amor, presentaço o nosso ter você como namorada/esposa e mãe. Eu e nossos filhos te amamos demais e te desejamos vida longa. Te amo, meu amor. Parabéns", finalizou ele.