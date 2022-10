Denilson presta linda declaração no aniversário da esposa, Luciele Di Camargo: "Meu amor"

Luciele Di Camargo completou 45 anos de vida e ganhou uma linda declaração do marido, o ex-jogador Denilson, nas redes sociais

Luciele Di Camargo completou 45 anos de vida nesta terça-feira, 25, e ganhou uma homenagem especial do marido.

Nas redes sociais, o ex-jogador de futebol Denilson (45) compartilhou uma foto com a amada, e fez uma linda declaração ao comemorar a data.

"Décimo quinto aniversário que passo ao seu lado. Poderia escrever muitas coisas, mas como as palavras o vento leva, prefiro seguir tentando te fazer feliz e realizada com minhas atitudes no dia a dia. Com certeza sou um homem muito melhor depois que te conheci", afirmou o comentarista do programa Jogo Aberto.

Denilson completou a homenagem falando sobre o seu amor pela esposa. "Coronel di camargo @lucieledicamargo meus parabéns, meu amor, presentaço o nosso ter você como namorada/esposa e mãe. Eu e nossos filhos te amamos demais e te desejamos vida longa. Te amo, meu amor. Parabéns", finalizou ele.

Nos comentários, a aniversariante do dia também se declarou para o marido ao ver a homenagem nas redes sociais. "Que homem. Te amo", escreveu ela.

Luciele e Denilson, vale lembrar, estão casados há 12 anos e são pais de Maria Eduarda, de 12 anos, e Davi, que tem sete anos.

Confira a declaração de Denilson para a esposa:

