Denilson celebra 12 anos de casado com Luciele Di Camargo: "Te amo"

O ex-jogador compartilhou algumas fotos com a amada e prestou uma linda homenagem

30/05/2022

Denilson (41) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial.

Nesta segunda-feira, 30, o ex-jogador de futebol e comentarista do programa 'Jogo Aberto', da Band, compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que aparece dando um buquê de flores para Luciele Di Camargo(44), e celebrando os 12 anos de casamento.

O ex-atleta também publicou a primeira foto que eles tiram juntos e também outros registros mais recentes do casal. "Primeira foto nossa há 14 anos… E outras tantas… 30/5 data que decidimos dizer o SIM mais importante das nossas vidas. @lucieledicamargo. Te amo mozão!", escreveu ele na legenda da publicação.

Denilson completou a publicação escrevendo a música 'Ainda Bem', de Thiaguinho (39). "Ainda bem que te encontrei / Agora sou mais feliz / Igual não tem, me trata bem / Do jeito que eu sempre quis / Lembro, te olhei, me apaixonei / Esqueci o que eu vivi / Me dediquei, tanto lutei pra te ter perto de mim / Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem / Quantas vezes já falei te amo sem querer / Quantas vezes me enganei tentando achar você / Até pensei não me entregar pra mais ninguém / Ai você vem, e me faz tão bem / Só do teu lado tudo é mais / Tudo é tão perfeito e cheira paz / Eu nunca amei ninguém assim / Eu sei que foi feita pra mim / Só do teu lado a emoção / Faz acelerar meu coração / Enfim achei o meu lugar / Agora eu sei o que é amar / Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem."

Vale lembrar que Denilson e Luciele são pais de Maria Eduarda (11) e Davi (7).

Confira a homenagem do ex-jogador: