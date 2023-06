Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram três anos de relacionamento com declarações apaixonadas

Nas redes sociais, Virginia Fonseca e Zé Felipe trocaram declarações de amor e celebraram mais um ano juntos

Virginia Fonseca e Zé Felipe usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta terça-feira, 27, os dois completaram três anos juntos, e fizeram questão de comemorar trocando declarações apaixonadas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece beijando o marido e falou sobre a linda família que os dois construíram juntos. Eles, vale lembrar, são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de oito meses.

"Hoje estamos completando 3 anos juntos!!! Deus nos uniu e nos honrou com uma família linda e abençoada. Obrigada por tudo, amo amar você, Zé Felipe. 3 anos de uma vida toda se Deus quiser", declarou ela na legenda.

Depois foi a vez do cantor celebrar a data. Em sua rede social, ele postou uma foto em que aparece tomado sol ao lado da mulher e demonstrou todo seu amor por ela. "3 anos de uma vida inteira ao seu lado. Eu te amo cada dia mais, meu amor!!! Obrigado por nossa família e por tudo", disse o artista.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Leia também:Filha de Virginia Fonseca deixa a mãe constrangida com pedido inusitado: "Quero"

Zé Felipe detalha intimidade com Virginia

O cantor Zé Felipe pegou os fãs de surpresa ao responder curiosidades do relacionamento com Virginia Fonseca. Ao responder perguntas nos stories do influenciador digital Lucas Guedez, ele contou qual foi o lugar mais inusitado onde já fez amor com a esposa.

Lucas perguntou: "Lugar mais estranho que já tiveram relação?". E o cantor respondeu: "Eu comi a Virginia dentro de uma piscina uma vez, lembra?", disse ele olhando para a esposa, que não se pronunciou.

Depois, Guedez perguntou quem tem mais fogo do casal e Virginia apontou para Zé. Por fim, os dois foram questionados sobre quem gasta mais dinheiro. E o sertanejo contou: "Virginia gasta mais do que eu, mas quando eu gasto é uma paulada". E ela se defendeu: "E eu também, quando eu gasto é uma paulada para ele".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!