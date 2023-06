Zé Felipe entrega detalhe da intimidade com Virginia Fonseca

Zé Felipe surpreende ao responder qual foi o lugar estranho onde já teve uma relação com Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe pegou os fãs de surpresa ao responder sobre uma curiosidade do relacionamento com Virginia Fonseca. Ao responder perguntas nos stories do influenciador digital Lucas Guedez, ele contou qual foi o lugar mais inusitado onde já fez amor com a esposa.

Lucas Guedez perguntou: “Lugar mais estranho que já tiveram relação?”. E o cantor respondeu: “Eu comi a Virginia dentro de uma piscina uma vez, lembra?”. Ele olhou para a esposa, que não se pronunciou sobr eu assunto.

Logo depois, Guedez perguntou quem tem mais fogo do casal e Virginia apontou para Zé Felipe. Por fim, os dois foram questionados sobre quem gasta mais dinheiro. Zé contou: “Virginia gasta mais do que eu, mas quando eu gasto é uma paulada”. E ela se defendeu: “E eu também, quando eu gasto é uma paulada para ele”.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe são casados há cerca de dois anos e são pais de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor.

Novo visual da Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonsecaestá com novo visual! Nesta quinta-feira, 22, a estrela mostrou o resultado da mudança da cor do seu cabelo em um salão de beleza. Ela retocou a cor dos fios e ficou ainda mais loira.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com imagens de antes e depois para exibir o seu visual poderoso após a mudança. “Sem palavras para essa transformação. Ainda mais loira! Amei, amei, amei. Gratidão, autoestima no talo”, disse ela.

Nos comentários, o marido dela, Zé Felipe, reagiu ao ver a beleza da esposa. “Linda demais, meu amor. Gata”, disse ele. E os fãs também elogiaram o resultado. “Você tá surreal de linda”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Arrasou demais”, comentou mais um.