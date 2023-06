Virginia Fonseca muda a cor do cabelo e Zé Felipe reage: 'Gata'

Virginia Fonseca surge com visual poderoso ao aparecer ainda mais loira em novo vídeo de antes e depois: 'Sem palavras'

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novo visual! Nesta quinta-feira, 22, a estrela mostrou o resultado da mudança da cor do seu cabelo em um salão de beleza. Ela retocou a cor dos fios e ficou ainda mais loira.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo com imagens de antes e depois para exibir o seu visual poderoso após a mudança. “Sem palavras para essa transformação. Ainda mais loira! Amei, amei, amei. Gratidão, autoestima no talo”, disse ela.

Nos comentários, o marido dela, Zé Felipe, reagiu ao ver a beleza da esposa. “Linda demais, meu amor. Gata”, disse ele. E os fãs também elogiaram o resultado. “Você tá surreal de linda”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Arrasou demais”, comentou mais um.

Há poucos dias, Virginia Fonseca curtiu uma viagem só com o marido, o cantor Zé Felipe. Os dois foram para uma praia paradisíaca e surgiram renovando o bronzeado ao ar livre. Em uma das fotos, a estrela mostrou que desamarrou uma parte do biquíni para se bronzear e não ficar com a marquinha na pele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Zé Felipe dá presente de luxo para Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente de Dia dos Namorados antecipado. O marido dela, o cantor Zé Felipe, decidiu já entregar o presentão de luxo que comprou para a amada. Na manhã deste domingo, ele entregou um mimo de R$ 29 mil e deixou a amada envergonhada.

Ao lado da filha mais velha, Maria Alice, Virginia abriu o presente da grife Louis Vuitton. Ela ganhou uma mala de viagem de couro, avaliada em R$ 21.400, e também uma necessaire, que custa R$ 7.500. No total, o cantor desembolsou quase R$ 29 mil para presentear a esposa.

Ao compartilhar as imagens do presente com os fãs, ela confessou que ficou envergonhada ao ver que ganhou um presentão e não comprou nada para o marido. “Que vergonha, não comprei nada. Estava jurando que ele não ia me dar nada”, contou ela.