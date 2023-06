Filha de Virginia Fonseca deixa a mãe constrangida com pedido inusitado: "Quero"

A primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe deixou a mãe constrangida ao fazer pedido inusitado

No início da tarde desta segunda-feira, 26, Virginia Fonseca foi surpreendida pela primogênita com um pedido para lá de inusitado. Com apenas dois anos de idade, a pequena Maria Alice, deixou a mamãe sem resposta ao pedir um 'irmãozinho'.

Enquanto brincava no quintal da mansão da família em Goiânia, a primogênita da família deixou a mãe constrangida com o pedido inesperado: "Quero um irmão mamãe", disparou a pequena, que teve o desejo compartilhado com os mais de 43 milhões de seguidores da influenciadora.

Recentemente, os internautas começaram a especular uma possível nova gravidez de Virginia que também já é mãe de Maria Flor, de oito meses. Acontece que boatos começaram a aparecer nos comentários por conta da mulher de Zé Felipe estar, aparentemente, com um possível “jeitinho de grávida”.

“Vii você tá com jeitinho de grávida. E lembrando aqui da última live que você fez um carinho na barriguinha ou será que só eu vi isso”, escreveu uma usuária. “Logo logo vem o baby José”, disparou uma outra. “Virgínia tá com cara de grávida”, apontou uma terceira internauta. “Só eu que tô achando que ela tá grávida de novo?”, falou mais uma.

VEJA O STORY DE VIRGINIA FONSECA:

Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca abre o jogo após especulação sobre gravidez: "Tudo certo!"

Há pouco tempo, Virginia Fonseca causou um alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma foto de um ultrassom que fez do útero. A empresária resolveu tomar uma atitude após os internautas começaram a suspeitar que ela estaria grávida do terceiro filho.

Mesmo exibindo a barriguinha sequinha e o corpo sarado, os fãs não perdoaram e questionaram se ela estaria esperando um bebê. E para acabar de vez com os boatos ela postou a foto do exame realizado, e ressaltou: "útero tudo certo e sem neném!"