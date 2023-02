Ticiane Pinheiro homenageia a sogra falecida no dia em que ela faria aniversário: "Sinto sua falta"

A apresentadora Ticiane Pinheiro recordou várias fotos com a sogra, Edna Tralli, e prestou uma homenagem especial

Ticiane Pinheiro (46) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a sogra, Edna Tralli, que faleceu em outubro do ano passado após um acidente aéreo.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos ao lado da mãe de seu marido, Cesar Tralli (52), e fez questão de lembrar que ela faria aniversário nesta sexta-feira, 17.

"Sogrinha, hoje teria festa na terra e provavelmente você teria reunido as amigas para um almoço especial e estaria indo viajar com a gente para curtir o carnaval, mas a vida mudou de rumo rapidamente e fez você ir para o céu comemorar ao lado da Gabi e dos seus entes queridos. Espero do fundo do meu coração que você esteja muito feliz. Sinto demais a sua falta! Te amo. Feliz Aniversário", escreveu a artista na legenda da publicação.

Mais cedo, Tralli também homenageou a mãe em suas redes sociais. O jornalista da TV Globo relembrou fotos belíssimas da mãe em seu perfil no Instagram e encantou com um clique raro ao lado dela e do irmão, Frederico.

"Feliz Aniversário, MÃE. 75 anos hoje…Viva! A senhora que sempre amou uma festa. A senhora que sempre reuniu os amigos e a família. A senhora que sempre sorriu e agradeceu, mesmo nos momentos mais desafiadores. Celebre aí no Reino dos Céus, MÃE. Receba muitos beijos e abraços nossos daqui. Porque todo esse amor, esse carinho, essa saudade e essa admiração são eternos, para todos os seus aniversários", escreveu ele.

Confira a homenagem de Ticiane Pinheiro para a sogra:

