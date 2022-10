Mãe do apresentador Cesar Tralli morreu no final de semana

Ticiane Pinheiro lamenta a morte da sogra, Edna Tralli, mãe do apresentador do Jornal Hoje, Cesar Tralli: 'Vá em paz'

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 07h23

A família do apresentador Cesar Tralli, do Jornal Hoje, da Globo, está de luto. No último final de semana, a mãe dele, Edna Tralli, faleceu. A morte dela foi anunciada nas redes sociais pela nora, a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Nos Stories do Instagram, ela fez uma homenagem para a sogra ao lamentar a sua partida. “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, disse ela.

A filha mais velha de Ticiane, Rafaella Justus, também lamentou a morte da mãe do seu padrasto. “Pensa numa mulher de coração gigante, que não arruma intriga, que é super amorosa e que é uma super vó! Essa era ela, Edna Tralli, a vó que a vida me deu. Tive um privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto! Me despedir assim do nada foi muito difícil para mim, estou sentindo muito a sua falta já! Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e sempre te amarei do fundo do meu coração, de onde que você esteja. Obrigada por tudo”, disse ela.

Cesar Tralli mostrou foto com a mãe nas redes sociais

Discreto com a vida pessoal, Cesar Tralli compartilha poucas fotos com a família. Um post dele com a mãe foi feito no Dia das Mães de 2019, quando ele posou ao lado da mãe e da esposa, que estava grávida da filha deles, Manuella.