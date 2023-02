César Tralli comemora o aniversário da mãe falecida e surge com o irmão

Apresentador César Tralli compartilhou foto rara com o irmão para celebrar aniversário da mãe falecida

O apresentador César Tralli (52) emocionou ao fazer uma homenagem para a mãe Edna Tralli, falecida nos últimos meses em um acidente de avião. Nesta sexta-feira, 17, seria o aniversário dela e o jornalista fez questão de comemorar a data com muito amor.

Em sua rede social, o comunicador relembrou fotos belíssimas da mãe estilosa e encantou com um clique raro ao lado dela e do irmão, Frederico.

"Feliz Aniversário, MÃE. 75 anos hoje…Viva! A senhora que sempre amou uma festa. A senhora que sempre reuniu os amigos e a família. A senhora que sempre sorriu e agradeceu, mesmo nos momentos mais desafiadores. Celebre aí no Reino dos Céus, MÃE. Receba muitos beijos e abraços nossos daqui. Porque todo esse amor, esse carinho, essa saudade e essa admiração são eternos, para todos os seus aniversários", escreveu o esposo de Ticiane Pinheiro (46).

Veja as fotos da mãe de César Tralli:

Falecimento da mãe de César Tralli

No dia 9 de outubro do ano passado, a mãe de César Tralli faleceu em um acidente trágico de avião no interior de São Paulo. A aeronave era de pequeno porte e caiu em uma represa. Ela estava a bordo com o piloto, que era seu namorado.

Esposa de Cesar Tralli, a apresentadora Ticiane Pinheiro fez uma homenagem para a sogra, Edna Tralli, após a notícia de sua morte. Nos Stories do Instagram, ela mostrou uma foto das duas juntas. "Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, disse ela.