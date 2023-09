Thales Bretas presta bela homenagem no aniversário da mãe de Paulo Gustavo: "Mulher forte"

O médico Thales Bretas homenageou dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, que completa mais um ano de vida neste domingo, 17

Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a sua sogra, dona Déa Lúcia, que completa 76 anos de vida neste domingo, 17.

Em seu perfil oficial no Instagram, o médico dermatologista postou uma foto em que aparece sorridente ao lado da aniversariante do dia, avô de seus filhos, Romeu e Gael, de quatro anos, e escreveu uma linda declaração.

"Parabéns dona Déa Lúcia! Mulher forte, carismática, divertida, sincera e que inspira tantas mães e famílias pelo Brasil. Muita saúde, muitos anos de vida, muita energia pra brincar com os netinhos que tanto ama. E muito amor pela vida, que a senhora desbrava com coragem e sabedoria. Obrigado por tudo!", escreveu Thales na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores de Thales também deixaram mensagens de felicitações. "Viva Déa Lúcia!!", disse uma internauta. "Felicidades Déa! Muitos anos de vida para que você possa curtir os seus netinhos!", desejou outra. "Parabéns, Dona Déa Lúcia!!! Você é inspiração e admiração!!! Que Deus lhe permita muita, muita saúde", falou uma fã. "Parabéns, dona Déa. Uma grande mulher", comentou uma admiradora.

Confira a homenagem:

O dermatologista Thales Bretas curtiu uma viagem na companhia dos seus filhos, Romeu e Gael, frutos do casamento com Paulo Gustavo, e com a babá da família. Eles foram fotografados ao circularem em um aeroporto na véspera do feriado da Independência e esbanjaram fofura. As crianças roubaram a cena ao mostrarem o quanto já cresceram nos últimos tempos. Romeu e Gael apareceram andando de mãos dadas com os adultos enquanto eram fotografados pelos paparazzi. Veja as fotos!