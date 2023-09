Na praia, Thales Bretas choca ao exibir tanquinho desenhado: ''Lindo''

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, choca ao esbanjar físico mega sarado na praia

O médico Thales Bretas mostrou seu físico sarado nesta quarta-feira, 13, ao compartilhar uma foto na praia. Só de sunga, o viúvo do humorista Paulo Gustavo roubou a cena na areia ao exibir sua barriga definida no local.

Tampando um pouco o rosto, o profissional da saúde surgiu dando um sorrisinho ao esbanjar seus gominhos do abdômen. "Café com biscoito", brincou ele ao publicar a foto cheia de beleza chamando a atenção dos internautas.

Nos comentários, o dermatologista logo recebeu uma chuva de elogios ao exibir sua boa forma com estilo no clique profissional. "E que biscoito", disseram. "Lindo", admiraram outros.

Nos últimos dias, os filhos de Thales Bretas com Paulo Gustavo, Romeu e Gael, roubaram a cena ao serem flagrados em um aeroporto. Os garotos impressionaram ao surgirem bem grandes. Eles já estão com 4 anos de vida.

Durante a entrevista ao Conversa com Bial, o médico revelou que os herdeiros começaram a perguntar sobre o pai falecido: "Agora com eles maiores, que a gente toca no assunto, cada vez mais eles perguntam, estão mais curiosos sobre a vida". E exemplificou: "Um dia o Romeu me perguntou: 'mas por que o papai Paulo foi para o céu?'. 'Porque ele ficou dodói, filho. Tem momentos que a gente fica dodói, não consegue melhorar e vai para o céu”.

Morte de Paulo Gustavo

O humorista Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021. Ele ficou mais de 40 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro com complicações da Covid-19, mas seu quadro se agravou e ele faleceu.

A notícia da morte dele foi confirmada por meio do último boletim médico. "Às 21:12h desta terça-feira, 04/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da COVID-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos", informaram.