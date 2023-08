Thales Bretas revela que filhos já perguntam por Paulo Gustavo: ‘Não queria’

Médico Thales Bretas revela durante Conversa com Bial que filhos perguntam por Paulo Gustavo

Nesta sexta-feira, 11, o médico Thales Bretas revelou que seus filhos estão começando a perguntar sobre a ausência do outro pai, o humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021. Durante o programa Conversa com Bial, o profissional da saúde afirmou que fala com os meninos sobre o acontecido.

Durante o bate-papo, o médico contou que no começo era impossível falar com Romeu e Gael a respeito da morte do humorista. Paulo morreu aos 42 anos de idade, por conta de complicações da Covid-19, quando os meninos tinham apenas um ano de idade.

“Saíam de perto, mudavam de assunto, não entendiam o porquê da ausência desse pai, se era um abandono. Eu sempre explicava o que aconteceu: que ele ficou dodói e foi para o céu”, relembrou o médico. Mas tudo mudou quando a infância de verdade chegou.

“Agora com eles maiores, que a gente toca no assunto, cada vez mais eles perguntam, estão mais curiosos sobre a vida". E exemplifica: "Um dia o Romeu me perguntou: 'mas por que o papai Paulo foi para o céu?'. 'Porque ele ficou dodói, filho. Tem momentos que a gente fica dodói, não consegue melhorar e vai para o céu”.

Mas a resposta do pequeno é de quebrar o coração. “‘Mas eu não queria que o papai Paulo fosse para o céu’’, disse. “Eu explico: 'vocês tiveram dois pais que queriam muito vocês. A gente pegou duas barrigas emprestadas pra fazer porque a gente é homem e não pode ter e elas trouxeram vocês com muito amor e um dos papais ficou dodói e tem o papai Tata aqui. Esse é o formato de família. Tem crianças que não têm pai, criança que tem duas mães'. Eu sempre toco nesse assunto com eles”, afirmou Thales.

CASAL TEVE DOIS FILHOS

Paulo Gustavoe Thales Bretasse casaram em 2015 em uma cerimônia encantadora e repleta de famosos. Os filhos do casal, Romeu e Gael foram gerados fora do Brasil após o uso de uma barriga de aluguel. Antes de morrer, ele inclusive contou como foi o processo de decidir ser pai.

“Fui eu com certeza porque eu tô com 40 anos e Thales com 30 anos, se eu esperasse mais ia ter filho com 90 anos! Não posso ter filho com 50, 60 que eu não aguento. Eu tenho problema de cansar atrás de criança. Quando a gente quis ter filho rolou preconceito: ‘ai vão ficar brincando de boneca!’. As pessoas pensam em tudo só não pensam na sua vontade de ser feliz, de construir uma família”, brincou na época.