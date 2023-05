Simone Mendes faz festa de aniversário, e fãs reparam ausência de Simaria

Cantora Simone Mendes comemora os 39 anos com festão em SP cheia de famosos, e ausência de Simaria repercute nas redes sociais

A cantora Simone Mendes completou mais um ano de vida na quarta-feira, 24, e reuniu amigos e familiares em um festão para celebrar a chegada dos 39 anos, com a presença de muitos famosos!

Ao lado do marido, Kaká Diniz (37), e dos dois filhos do casal, Henry (8) e Zaya (2), a sertaneja se emocionou durante a celebração que aconteceu em São Paulo.

O jogador Hulk e a esposa, Camila Ângelo, Thammy Miranda e Andressa Ferreira, Rodrigo Faro e Vera Viel, o sertanejo Kauan e a mulher, Sarah Biancolini, Mari Fernandez, Tânia Mara, Gabi Martins, entre outros famosos, estiveram presentes.

Um detalhe que chamou atenção dos fãs foi a ausência da irmã e ex-dupla, Simaria (40). A mãe das duas, Mara Mendes, e o irmão, Caio Mendes, estavam na festa.

"Meu Deus, Simone e Simaria realmente acabaram e não se falam mais", "Não ver a Simaria no aniversário de Simone está me matando", l"Será que a Simaria deu os parabéns pra Simone?", disseram os fãs.

Na manhã desta quinta-feira, 25, Simaria, que não usou a web para parabenizar a irmã, compartilhou uma selfie no espelho em que aparece usando um look preto todo de renda e citou trecho de música de Caetano Veloso: '"Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão...'"

Confira as fotos de festa de Simone Mendes:

Fotos: Araújo/ AgNews

(..) Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão.. @caetanoveloso#tbtpic.twitter.com/9JrbrNactc — Simaria (@simaria) May 25, 2023

Marido de Simone fala do passado dela em homenagem

O empresário Kaká Diniz prestou uma homenagem para a esposa, a cantora Simone Mendes, no dia do aniversário de 39 anos dela. Ele fez questão de deixar um recado carinhoso para a esposa e falou sobre o passado dela, a evolução em sua vida, o amor deles e o amor dos fãs por ela.

"39 anos meu amor! Mas sabe o que é mais doido de tudo isso? Olhar para trás, talvez resgatar aquele tempo no Mato Grosso e ver de onde Deus lhe tirou, nas condições que você vivia, e hoje olhar pra sua vida e ver que Deus é um Deus de graça e misericórdia. Você vivia na escassez, mas Deus te trouxe pra abundância; você se achava incapacitada, mas Deus te capacitou; você não se sentia merecedora, mas para Deus não é por merecimento, é pela graça. Deus te deu vida, uma família e tudo aquilo que você sempre sonhou. Sabe o que Deus mais conhece em nós? O nosso coração! É por isso que você vive uma vida de sonhos, de realizações e muita, mas muita paz, pois Deus sabe a essência que reina dentro desse coraçãozinho que cabe tanta gente, que ama tantas pessoas, que faz de você a mulher mais incrível desse universo", disse ele.