Confira os looks dos famosos em festão de Simone Mendes

A cantora Simone celebrou os 39 anos nesta quarta-feira, 24, com uma festa em São Paulo

A cantora Simone Mendes celebrou a chegada dos 39 anos com uma grande festa nesta quarta-feira, 24. Para comemorar o aniversário, a artista sertaneja reuniu familiares, amigos e diversas celebridades em São Paulo e chegou a se emocionar durante a celebração, ao lado do marido Kaká Diniz (37) e de seus dois filhos, Henry (8) e Zaya (2).

Com um macacão preto e colado, Simone roubou a cena da noite . Muitos dos convidados apostaram em looks cintilantes com detalhes brilhosos e recortes estratégicos. Nomes como Gabi Martins, Rodrigo Faro, Mari Fernandez e o sertanejo Kauan, da dupla com Matheus, estiveram presentes no evento.

No entanto, a ausência de Simaria Mendes (40) chamou a atenção de muitos fãs e admiradores da cantora. A irmã de Simone não esteve na festa de aniversário e isso alimentou rumores de que as duas estariam sem se falar após o fim da dupla sertaneja. A mãe das duas, Mara Mendes, e o irmão, Caio Mendes, marcaram presença na festa.

Simaria também não usou as redes sociais para parabenizar a irmã em seu aniversário. Na manhã desta quinta-feira, 25, ela compartilhou um registro em seu Instagram, em que estava usando uma roupa rendada preta, enquanto posa na frente de um espelho. "Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão", escreveu, citando Caetano Veloso.

Simone ainda escolheu um bolo bastante trabalhado para comemorar o aniversário. O doce confeitado contava com quatro andares e foi feito nas cores preto e prata. Ao logo dos andares, tiras de strass enfeitavam o bolo, além de um escrito prata com o nome da artista. O topo também era composto por tiras prateadas.

CONFIRA LOOKS DE FAMOSOS NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE SIMONE MENDES:

Elaine Mickely e Cesar Filho - Foto: Divulgação/AgNews

Danielle Albuquerque e Amilcare - Foto: Divulgação/AgNews

Gkay e namorado - Foto: Divulgação/AgNews

Mano Walter - Foto: Divulgação/AgNews

Mari Fernandez e Gabi Martins - Foto: Divulgação/AgNews

Sertanejo Kauan e namorada - Foto: Divulgação/AgNews

Pétala Barreiros - Foto: Divulgação/AgNews

Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Divulgação/AgNews

Tirullipa e esposa - Foto: Divulgação/AgNews

Thammy Miranda e Andressa Ferreira - Foto: Divulgação/AgNews

Tânia Mara - Foto: Divulgação/AgNews

Simone Mendes - Foto: Divulgação/AgNews