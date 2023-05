Simone Mendes esbanja beleza e boa forma ao posar com vestido justinho e decotado

A cantora Simone Mendes levou seus fãs à loucura ao compartilhar uma foto usando um look justinho e decotado

Nesta quinta-feira, 18, Simone Mendes arrancou suspiros de seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos mostrando seu look poderoso.

A cantora surgiu nos bastidores da gravação de um DVD do cantor Thiago Carvalho. “Gravação de DVD aqui em Goiânia, muito especial e cintilante. Obrigado pelo convite, Thiago Carvalho”, escreveu a artista na legenda da postagem.

Na legenda, a artista ainda aproveitou para comentar com seus fãs sobre seu mais novo lançamento musical: "Passando para lembrar vocês que amanhã tem lançamento do meu EP Cintilante, às 21h".

A irmã e ex-dupla de Simaria esbanjou beleza e boa forma em um vestido longo justinho. A peça bem decotada ainda deixava os braços da artista à mostra.

Nos comentários, o cantor Leonardo que também participou da gravação do DVD escreveu: “Companheira! Obrigado pela presença”.

Os seguidores da sertaneja adoraram os looks e rasgaram elogios nos comentários das três fotos compartilhadas. “Perfeita, zero defeitos”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Eita como é linda”.

Uma outra fã reagiu às fotos escrevendo nos comentários: “A mais linda desse mundo”. E outro seguidor elogiou a cantora: “Lindíssima”.

Recentemente, a cantora surgiu realizando um passeio em família ao lado do marido Kaká Diniz e dos filhos Henry e Zaya. A família surgiu esbanjando alegria ao curtirem uma noite no circo.

Ainda nesta quinta-feira, 18, a irmã de Simone, Simone parou a internet ao chocar com fotos usando apenas looks de praia. A artista deixou seus fãs babando com os cliques antigos em que posava e fazia carão com as peças.

A cantora resgatou alguns cliques antigos em que usava peças como maiôs e biquínis. Colocando o corpo escultural à mostra, a artista recebeu diversos elogios de seus seguidores com o TBT.