Simone Mendes curte passeio com os filhos e o marido no circo

Simone Mendes aproveitou a noite de terça-feira para levar sua família em uma apresentação de circo

A cantora Simone Mendes (38) aproveitou a noite de terça-feira, 17, para curtir um passeio em família. Ela levou seu marido, Kaká Diniz (37), e os dois filhos, Henry (8) e Zaya (2), para curtir uma noite no circo. Eles foram prestigiar o espetáculo do humorista Tirullipa na cidade de São Paulo.

Antes do início da apresentação, eles posaram juntos na primeira fileira do circo e esbanjaram parceria no registro em família.

Em março deste ano, Simone e Kaká completaram 10 anos de casados e trocaram declarações de amor nas redes sociais. "Meu amor, quem nos vê completando 10 anos de casados deve pensar em tudo que já vivemos, mas eu sei que até aqui nós continuamos escrevendo nossa linda história! Temos, sim, muito orgulho do que vivemos, mas também temos consciência de que por mais que já tenhamos vivido muitas coisas juntos, estamos ansiosos para ver o que a vida ainda irá nos trazer. Te amo tanto, obrigada por me fazer feliz e me completar todos os dias", declarou a artista.

Por sua vez, Kaká disse: "Como é bom te amar! Hoje completamos 10 anos de casados; ou podemos dizer 3.650 dias; ou podemos dizer 87.600 horas juntos; ou também posso dizer 5.256.000 minutos juntos. Não importa a nomenclatura que usar, não importa a quantidade de uma forma geral, mas a cumplicidade vivida a cada segundo que passou. Não é a quantidade vivida, mas a intensidade de cada dia".

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Simone pediu para reportagem não ser exibida na TV

Nesta semana, o nome de Simone Mendes foi envolvido em um assunto com a Record TV. A equipe dela teria pedido para a equipe do programa Hora do Faro não exibir uma gravação da cantora. Isso porque ela foi alvo de críticas por ter aparecido caracterizada usando um recurso chamado "black face", que é quando brancos pintam a cara para fingirem que são negros. Esse tipo de procedimento é considerado preconceituoso atualmente.

A produção atendeu o pedido e a sertaneja prometeu marcar uma nova data para compensar a exclusão do material. Para tapar o buraco, o Hora do Faro reprisou uma matéria do Dia das Mães. As informações são do 'Na Telinha'.