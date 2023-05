Que situação! Simone pede e Rodrigo Faro joga reportagem no lixo após polêmica

Simone pede para apresentador do 'Hora do Faro' se desfazer de matéria que ia ao ar neste domingo

A Record TV decidiu não exibir uma matéria que estava gravada com a sertaneja Simone . Ela seria exibida no último domingo (14) durante o Hora do Faro, mas foi descartada após um pedido da equipe da cantora.

Na gravação, a sertaneja apareceu caracterizada usando um recurso chamado "black face", que é quando brancos pintam a cara para fingirem que são negros. Esse tipo de procedimento é considerado preconceituoso atualmente.

Após as primeiras imagens serem veiculadas, parte do público criticou a reportagem do programa de Rodrigo Faro, o que assustou a equipe da cantora. Apesar do conteúdo ser de responsabilidade da produção da Record TV, Simone preferiu se prevenir de críticas.

A produção atendeu o pedido e a sertaneja prometeu marcar uma nova data para compensar a exclusão do material. Para tapar o buraco, o Hora do Faro reprisou uma matéria do Dia das Mães. As informações são do 'Na Telinha'.

CONQUISTA

Há poucos dias, a cantora Simone apareceu chorando nas redes sociais ao comemorar uma nova conquista profissional com a música Erro Gostoso, hit de sua carreira solo. "Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas em minha vida. Cada lágrima que derramo aqui nesse vídeo é de felicidade e muita gratidão. Deus tem colocando pessoas e momentos tão incríveis na minha vida e na minha carreira que não existe outra palavra para expressar tudo que tenho sentido que não seja 'gratidão'", começou escrevendo.

"Hoje chegamos ao #2 no top 50 do Spotify, mas é como se fosse o #1. Também estamos em #1 no Youtube, #1 nas rádios do Brasil e em várias outras plataformas de música. Tudo isso só foi possível graças aos meus fãs, minha equipe, minha gravadora e, principalmente, a cada um de vocês que ouviram e compartilharam. Peço que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês assim como Ele tem me abençoado. Muito obrigada por tudo. Continuem ouvindo e compartilhando. Amo vocês, miglos!", disse ainda Simone ao legendar o post.