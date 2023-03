Simone Mendes se declara para o marido no aniversário de 10 anos de casados: "Linda história"

A cantora Simone Mendes postou fotos em família e prestou uma linda declaração de amor para Kaká Diniz

A cantora Simone Mendes (38) usou as redes sociais para prestar uma linda declaração de amor para o marido, Kaká Diniz (37).

Os dois estão completando 10 anos de casados nesta quinta-feira, 9, e para comemorar a data especial, a artista, irmã de Simaria Mendes (41), publicou algumas fotos em família e falou sobre a história de amor que eles construíram juntos.

"Meu amor, quem nos vê completando 10 anos de casados deve pensar em tudo que já vivemos, mas eu sei que até aqui nós continuamos escrevendo nossa linda história! Temos, sim, muito orgulho do que vivemos, mas também temos consciência de que por mais que já tenhamos vivido muitas coisas juntos, estamos ansiosos para ver o que a vida ainda irá nos trazer. Te amo tanto, obrigada por me fazer feliz e me completar todos os dias", declarou a artista, mãe de Henry, de 8 anos, e Zaya, de dois anos.

Mais cedo, Kaká também homenageou Simone. No Instagram, o empresário compartilhou uma sequência de registros ao lado da mulher e se derreteu em um longo texto apaixonado. "Como é bom te amar! Hoje completamos 10 anos de casados; ou podemos dizer 3.650 dias; ou podemos dizer 87.600 horas juntos; ou também posso dizer 5.256.000 minutos juntos. Não importa a nomenclatura que usar, não importa a quantidade de uma forma geral, mas a cumplicidade vivida a cada segundo que passou. Não é a quantidade vivida, mas a intensidade de cada dia", disse ele em um trecho da publicação.

Confira a declaração de Simone para o marido, Kaká:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

