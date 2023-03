Simone Mendes ganha declaração apaixonada do marido, Kaká Diniz: ''Nosso amor só cresce''

Cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, completam 10 anos de casados e empresário escreve longo texto para a mulher

Dia de festa na casa de Simone Mendes (38)! Isso porque a cantora, ex-dupla com Simaria (40), e o marido, Kaká Diniz (37), estão completando 10 anos de casados.

Em seu perfil no Instagram, o empresário compartilhou uma sequência de registros ao lado da mulher e se derreteu em um longo texto apaixonado, nesta quinta-feira, 09.

"Como é bom te amar! Hoje completamos 10 anos de casados; ou podemos dizer 3.650 dias; ou podemos dizer 87.600 horas juntos; ou também posso dizer 5.256.000 minutos juntos. Não importa a nomenclatura que usar, não importa a quantidade de uma forma geral, mas a cumplicidade vivida a cada segundo que passou. Não é a quantidade vivida, mas a intensidade de cada dia", iniciou Kaká.

"Sabe o que é mais impressionante? O meu olhar por você continua o mesmo do primeiro dia, da mesma forma, só que com mais intensidade, admiração e muito mais amor. Construímos juntos uma família linda, muito além do que planejamos quando nos conhecemos. Aliás, planejamos tudo já na primeira semana, lembra? Falamos em noivar, casar e ter uma família. Pois bem! Tô aqui pra lhe dizer que tudo se concretizou, que nosso amor só cresce a cada dia, que nossa família aconteceu da forma que Deus planejou, e que sou feliz todos os dias ao seu lado", continuou.

"Digo SIM há exatos 10 anos todos os dias quando acordo. Digo SIM pra te respeitar, honrar e cuidar de você. Digo SIM para nossa felicidade, para nossa família. Digo SIM para decidir completar sua felicidade diariamente. Eu te digo SIM mais uma vez, Simone! Você me apresentou alguém que mudaria minha história por completo: JESUS! Você me fez um homem melhor, um pai melhor, um ser humano melhor."

"Sabe por que nosso amor é tao grande um pelo outro? Porque o seu amor por Deus é do mesmo tamanho que o meu por Ele. Tô aqui pra lhe falar que não construímos uma casa, mas sim um LAR. Tô aqui pra lhe falar que não construímos uma família, mas uma família formada na rocha inabalável de Cristo. Tô aqui pra te apoiar nos seus sonhos, te carregar nas costas se preciso for. Tô aqui pra te fazer crescer, te dizer que você é a mulher mais incrível desse mundo. Tô aqui... eu tô aqui sempre que você precisar… eu tô aqui sempre que você voltar pra casa… eu tô aqui! Como é bom voltar para onde sabemos que alguém nos espera. Como é bom! Te amo hoje muito mais que ontem, amanhã, se Deus nos permitir, muito mais que hoje! Obrigado por ser tão perfeita nas suas imperfeições. Te amo, Simone", finalizou Diniz.

Vale lembrar que Simone e Kaká têm dois filhos, Henry, de 8 anos, e Zaya, de dois anos.

Simone Mendes curte férias com a família em Orlando

A cantora Simone Mendes está comemorando o sucesso da música Erro Gostoso, do EP Cintilante, em grande estilo. A estrela foi curtir alguns dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, o empresário Kaká Diniz, e os dois filhos, Henry e Zaya. A família está aproveitando os parques de diversões da região.

Simone só tem o que comemorar com o sucesso de sua carreira solo. A primeira parte do novo projeto dela alcançou 21 milhões de streams no Spotify e mais de 35 milhões de visualizações no YouTube. Inclusive, a música Erro Gostoso teve mais de 40 milhões de acessos no YouTube e no Spotify.

