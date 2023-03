Simone Mendes curte férias com a família em Orlando para celebrar o sucesso da carreira solo

Simone Mendes curte parques de diversões em Orlando com o marido e os filhos após o sucesso da música 'Erro Gostoso', do EP Cintilante

A cantora Simone Mendes está comemorando o sucesso da música Erro Gosto, do EP Cintilante, em grande estilo. A estrela foi curtir alguns dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, o empresário Kaká Diniz, e os dois filhos, Henry e Zaya. A família está aproveitando os parques de diversões da região.

Simone só tem o que comemorar com o sucesso de sua carreira solo. A primeira parte do novo projeto dela alcançou 21 milhões de streams no Spotify e mais de 35 milhões de visualizações no YouTube. Inclusive, a música Erro Gostoso teve mais de 40 milhões de acessos no YouTube e no Spotify.

Nas redes sociais, Kaká Diniz também comemorou a viagem em família com um post especial ao lado da esposa e dos filhos. "Sempre tenha pessoas ao seu lado que te ajudam a se tornar uma pessoa melhor. Quando você passa a ser uma só carne e tem filhos, você descobre que você já não é mais prioridade, eles entram pra fila principal. Esse é meu ativo mais precioso, minha base que me ensina todos os dias como ser alguém melhor. O que te faz se sentir melhor?", disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaka Diniz (@kakadiniz)

Simone mostra a decoração do aniversário da filha, Zaya

A cantora Simone Mendes impressionou seus seguidores ao revelar novos detalhes de como foi a festa luxuosa para celebrar o aniversário da filha caçula, Zaya, fruto do casamento com Kaká Diniz. A celebração teve o tema do personagem Mickey e teve uma decoração caprichada e repleta de detalhes.

Neste domingo, 26, a estrela exibiu um vídeo para revelar como era a decoração, a mesa dos doces e os detalhes das lembrancinhas.