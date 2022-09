Sérgio Guizé se declara no aniversário de Bianca Bin: ''Felizão por estar com você''

Ator Sérgio Guizé, o Zé Paulino de 'Mar do Sertão', homenageia a mulher, Bianca Bin, em seu aniversário de 32 anos

O ator Sérgio Guizé (42) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para a amada, Bianca Bin, que completou mais um ano de vida!

Na noite de sábado, 03, o artista, que interpreta Zé Paulino na nova novela das seis O Mar do Sertão, fez questão de parabenizar a mulher em seu aniversário de 32 anos.

Em seu feed no Instagram, o famoso publicou um clique em que Bianca aparece em área externa fazendo arte e usando apenas uma camiseta e declarou seu amor pela atriz.

"Essa idade, tão fugaz na vida da gente, chama-se presente, e tem apenas a duração do instante que passa. Felizão por estar aqui e agora com você. Sorte. Feliz ano bom, flores ao seus pés. Te amo", declarou Guizé na legenda da publicação.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde quando se conheceram, em 2017, quando contracenaram em O Outro Lado do Paraíso.

Bianca Bin arrasa ao posar com top decotado em selfie

Recentemente, Bianca Bin agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto com look estiloso. A estrela surgiu com um top decotado e shorts preto em uma nova selfie. O modelito deixou à mostra a boa forma da estrela, que recebeu vários elogios dos seguidores. “Maravilhosa demais”, escreveu um fã nos comentários. “Belíssima”, afirmou outro. “Lindeza”, declarou mais um.

