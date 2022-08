Bianca Bin arrasa ao usar look com decote estiloso

Bianca Bin recebe elogios ao posar com top decotado em nova selfie nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 12h29

A atriz Bianca Bin (31) agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto com look estiloso. Nesta terça-feira, 30, a estrela surgiu com um top decotado e shorts preto em uma nova selfie.

O modelito deixou à mostra a boa forma da estrela. Tanto que ela recebeu vários elogios dos seguidores. “Maravilhosa demais”, escreveu um fã nos comentários. “Belíssima”, afirmou outro. “Lindeza”, declarou mais um.

Longe das novelas, Bianca Bin está de volta aos palcos com a peça Jardim de Inverno, que está em cartaz no Teatro FAAP. Nas redes sociais da produção, ela falou mais sobre a sua nova personagem, a April Wheeler. "Me comove a April, sua força e potência, assim como de todas as personagens femininas dessa peça. Também o texto e tudo o que não está escrito, mas está nas entrelinhas dele. A relação do casal. O amor que os une, a insatisfação, o vazio existencial, a coragem da personagem e o desejo de mudança. A complexidade das relações humanas retratadas com profundidade nas suas fragilidades. E a efemeridade da vida", disse ela.

Veja a nova foto da atriz Bianca Bin:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Bin (@biancafbin)

