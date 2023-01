Saúde, felicidade e alegria: Confira desejos dos famosos para o ano de 2023

Famosos compartilharam em suas redes sociais o que esperam para o ano novo

Com a chegada do Ano Novo, diversos famosos mostraram em suas redes sociais o que desejam para os próximos 365 dias . Dentre os pedidos sempre estão os clássicos saúde, paz e muita felicidade, mas também agradecimentos ao ano que já passou e a torcida por boas notícias e surpresas. Confira a seguir os pedidos de nomes como Mateus Solano, Vera Fischer, Ana Maria Braga e mais.

A atriz Paolla Oliveira foi uma das que celebrou a chegada de 2023 nas redes. No ar com a novela Cara e Coragem, trama das 19h da Globo, ela prometeu se renovar para receber o ano. "Pode chegar 2023 estou me renovando pra te receber. Feliz tudo Novo!", escreveu.

Mateus Solano, que esteve na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, posou ao lado da mulher, a atriz Paula Braun. "Feliz ano novo, Humanidade! Um 2023 mágico e repleto de boas surpresas para todas", desejou o artista.

Letícia Spiller também entrou no embalo. A artista compartilhou, junto aos seus desejos, um vídeo na praia. "Antes de tudo agradeço… e desejo a todos nós não somente um ano, mas uma vida de paz. Desejo não apenas a nós, mas a todas as gerações que virão; este mundo tão lindo que se possa ainda aproveitar; amar, dançar, brincar… estar. Feliz ano novo!", desejou.

Já a apresentadora Ana Maria Braga compartilhou um texto em suas redes, desejando 365 oportunidades para ser mais feliz. "Vem aí 365 oportunidades de ser feliz. Novas possibilidades para concretizar sonhos, conquistar vitórias, vencer desafios, encontrar amores, se livrar de amarras… tudo o que você quiser e precisar para si. Aproveite essa noite para mentalizar quem será você no ano que vem.Fiquem bem e aproveitem!", escreveu.

A atriz Gloria Pires também posou para celebrar a chegada do novo ano. Em uma foto ao lado do marido, Orlando Morais, ela declarou: "Última selfie do ano pra desejar uma virada cheia de amor! Obrigada 2022 por seus ensinamentos. Vem 2023, te esperamos pra fazer uma caminhada ainda melhor!".

Alice Wegmann, que brilhou em 2022 na série Rensga Hits, desejou "que 2023 nos traga brilho, beleza, encantamento, saúde, sonho e sabedoria". A artista ainda completou dizendo que 2022 trouxe "aprendizados e vivências que jamais tive, altos e baixos que precisei percorrer e uma certeza ainda maior de que o caminho certo é a gente quem faz".

Vera Fischer, que está no ar com a reprise de O Rei do Gado, publicou em seu perfil um vídeo desejando muita saúde, felicidade, alegrias e realizações. "Feliz 2023! Que venha um ano novo", pontuou na legenda do registro.

Regiane Alves, que esteve em novelas como Fascinação e Mulheres Apaixonadas, também compartilhou uma foto para dizer seus votos para o novo ano. "Desejo um 2023 de muita saúde, paz, esperança, amor e sucesso para nós! Que a gente celebre as pequenas alegrias, espalhe gentileza, e leve um sorriso por onde nós formos. Feliz ano novo!", desejou.

A cantora Paula Toller, conhecida por ter sido vocalista da banda Kid Abelha, fez um trocadilho com a música Amanhã é 23 e relembrou dois momentos especiais do seu ano de 2022, o Festival Connect Ukraine, que aconteceu em Lisboa, no dia 24 de agosto, e a estreia da turnê Amorosa, no Rio de Janeiro, em 12 de novembro."Amanhã é 2023. Desejo a todos muita paz, saúde e prosperidade! Feliz Ano Novo!", completou.

Rodrigo Santoro desejou que 2023 seja "um novo ano com muita saúde, possibilidades, afetos e empatia", e, em sua publicação recitou em vídeo o famoso texto Receita de Ano Novo, do poeta Carlos Drummond de Andrade.

Para completar a lista, a atriz e arquiteta Kelzy Ecard, que esteve na trama Todas As Flores, desejou um feliz ano novo cantando a música tema da novela que estreou no Globoplay: As Rosas Não Falam. "Amores todos desse espaço virtual: Feliz ano novo! Cheio de esperança em dias melhores, mais amorosos, solidários e empáticos. Pedindo licença às divas máximas Leticia Colin e Sophie Charlotte para lembrar de um dos melhores momentos desse ano. Viva Todas as Flores! Viva Cartola!", declarou.

