Ano Novo: Saiba quais famosos serão protagonistas de novelas em 2023

TV Globo escalou vários atores famosos para protagonizar novelas em 2023

O ano de 2023 será cheio de novidades para os amantes das telenovelas da TV Globo. Isso porque a emissora terá grandes estreias em sua grade, principalmente com uma lista de protagonistas super conhecidos dos telespectadores . Os novos títulos irão substituir as produções das três faixas de novela.

A primeira novidade chegará na telinha da Globo já nas primeiras semanas do ano, com a novela Vai na Fé. O folhetim contará com Sheron Menezzes (39) como protagonista e promete abordar o universo bastante diversos e popular.

Para a trama, Sheron tem se dedicado a aulas de canto e dança. Em entrevista ao Gshow, a atriz comentou como tem sido lidar com esse lado diferente do mundo das artes, para dar vida a personagem Sol. Ela será uma vendedora de quentinhas que ganhará o estrelato como dançarina e backing vocal do artista Lui Lorenzo (José Loreto).

"Dançar e cantar são coisas que eu amo fazer, mas que morro de vergonha. Tenho me descoberto, tenho entendido o que eu consigo fazer. Cada cena é passar por cima de algo que mexe comigo e que eu não fazia por medo e agora faço por trabalho. Tem sido muito gostoso”, disse ela sobre a personagem", disse a artista.

Camila Queiroz (29) também entrou para a lista de famosas que estarão no ar como protagonistas em 2023. Na última semana, a atriz foi anunciada como o destaque da novela Amor Perfeito, produção que substituirá Mar do Sertão em março.

Uma das mais esperadas da lista de novidades para 2023, Terra Vermelha, trama assinada por Walcyr Carrasco (71), contará com um casal de protagonistas de peso. Trata-se de Barbara Reis (33), conhecida por seu trabalho na série Sob Pressão e Cauã Reymond (42), renomado ator global. O folhetim, que promete falar sobre o universo do agronegócio, tem previsão de estreia para maio