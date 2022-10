Camila Queiroz volta à Globo após polêmica nos bastidores de Verdades Secretas 2

Após encerrar o contrato com a Globo, Camila Queiroz voltou à emissora para participar do programa Altas Horas

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 18h11

A atriz Camila Queiroz (29) está de volta à Globo! Depois de se afastar da emissora após ter tido seu contrato encerrado em novembro de 2021, a mulher de Klebber Toledo (36) compartilhou nesta terça-feira, 11, em suas redes sociais os bastidores da gravação do programa Altas Horas.

A presença da artista no programa que irá ao ar no próximo sábado, 15, foi confirmada pela própria assessoria de imprensa dela, no site Notícias da TV.

"O convite para Camila voltar à Globo tem um motivo: ela está no ar como a protagonista de Verdades Secretas 2, que começou a ir ao ar em uma versão mais leve para a TV na semana anterior. Ela interpretou a modelo Angel, que marcou sua de estreia como atriz na primeira temporada, em 2015."

