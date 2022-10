Camila Queiroz compartilha fotos ao lado de Klebber Toledo e se declara: "Meu amor"

Nas redes sociais, Camila Queiroz compartilhou uma sequência de fotos mostrando seu dia de trabalho ao lado de Klebber Toledo

13/10/2022

Um casal é um casal! Camila Queiroz (29) usou suas redes sociais na última quarta-feira, 12, para compartilhar uma sequência de fotos mostrando um pouco de seu dia de trabalho ao lado de Klebber Toledo (36).

Em seu perfil oficial do Instagram, Camila Queiroz abriu o álbum de fotos e aproveitou o espaço para se declarar ao amado: "Fim de mais um dia de trabalho com meu amor", escreveu na legenda da publicação.

Nas fotos publicadas por Camila Queiroz, ela surgiu ao lado de Klebber Toledo em frente ao espelho, coladinha a Klebber Toledo.

Ainda na postagem, Camila Queiroz mostrou seu look usado para o dia de gravações. Ela surgiu com uma calça mom jeans, um tênis Adidas que segue a linha vintage e uma jaqueta de couro preta. Além disso, Camila deixou os cabelos presos no visual.

Veja as fotos de Camila Queiroz com Klebber Toledo:

Camila Queiroz relembra a Angel na TV e discute assédio e vida fora da Globo

Recentemente, Camila Queiroz reviveu a ousadia de Angel no Club Yacht, em São Paulo. À CARAS, revelou gratidão à Globo e aos profissionais com quem trabalhou, além de abrir o jogo sobre assédio e a carreira fora da TV aberta.

"Ela [Angel] me trouxe até aqui. Vivia em Nova York, tinha uma carreira na moda e sentia necessidade de fazer coisas novas. Eu era obcecada por novelas. Quando fiz a Angel, minha vida se transformou. Tenho muita gratidão pelo diretor Mauro Mendonça Filho, que me profissionalizou como atriz, e o autor Walcyr Carrasco. Existia uma tensão de lançar uma atriz nova. Minha preocupação era superar as expectativas das pessoas que tinham confiado em mim. Precisava dar certo. E deu tão certo que teve a segunda parte", conta Camila.