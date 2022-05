Sasha Meneghel e João Figueiredo celebram bodas de papel nas Ilhas Maldivas

Sasha Meneghel e João Figueiredo celebram um ano de casados com passeio de barco romântico nas Ilhas Maldivas

Redação Publicado em 22/05/2022, às 16h42

Sasha Meneghel (23) e João Figueiredo (22) completaram um ano de casados neste domingo, 22.

O casal, que está celebrando a data comemorativa nas Ilhas Maldivas, fez um passeio de barco pelas águas cristalinas do local e não deixaram de compartilhar os momentos nas redes sociais.

"22 de maio. Nosso dia. Feliz um ano!", escreveu o cantor. "Fomos passear de barco para ver golfinhos", acrescentou ele. "Bodas de papel. Te amo", disse a filha de Xuxa Meneghel(59), que publicou um vídeo dos dois dançando à beira do mar.

O casal assumiu o namoro em abril de 2020. Eles ficaram noivos no dia 7 de novembro de 2020. Eles se casaram no civil no dia 14 de maio e no dia 22 do mesmo mês em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que as Ilhas Maldivas também a escolha dos pombinhos para curtir a lua de mel.

