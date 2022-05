Sasha Meneghel ganha declaração de Xuxa e João Figueiredo após estrelar campanha internacional

A modelo Sasha Meneghel estrelou a sua primeira campanha internacional e ganhou linda declarações dos familiares

Sasha Meneghel (23) participou da sua primeira campanha internacional com uma marca de roupas e ganhou muitos elogios dos familiares, amigos e fãs.

Entre os admiradores, estavam a mãe Xuxa Meneghel (59) e o marido João Figueiredo (22).

A matriarca comentou o vídeo publicitário compartilhado nas redes sociais da filha e não deixou de demonstrar o seu orgulho. "Minha princesa , meu orgulho, minha menina linda por dentro e por fora… vc é como sonhei, PERFEITA… TE AMOOOOO … q coisa mais linda… meu DEUUUUSSS OBRIGADAAAA", escreveu a mamãe coruja.

Já o marido, além de comentar a publicação, ainda usou as suas redes sociais para celebrar a conquista da esposa. "Essa semana nós fazemos 1 ano de casados, JÁ… passa rápido demais!! e escolhi essa foto que foi tirada no meio de uma campanha que vc fez em NYC, pra me declarar um pouquinho kkkk Babe, tenho tanto, mas tanto orgulho de vc.. e igual essa foto eu quero viver a vida, te abraçando, te esquentando no frio… do seu lado, torcendo e celebrando as suas conquistas. TE AMO MUITO! (agr n to com vc pra te encher de beijo, mas jaja a gnt embarca pra nossa próxima aventura)", declarou ele.

CONFIRA AS HOMENAGENS PARA SASHA MENEGHEL