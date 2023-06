Sasha Meneghel comemora aniversário do marido com festa intimista e se declara: "Meu aconchego"

O cantor João Figueiredo completou 23 anos nesta segunda-feira, 19, e ganhou uma linda homenagem de Sasha Meneghel

Sasha Meneghelpreparou uma festa intimista para comemorar o aniversário do marido, com quem está casada há dois anos. Nesta segunda-feira, 19, o cantor João Figueiredo completou 23 anos de vida, e a modelo fez questão de festejar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a loira compartilhou uma sequência de cliques agarradinha com o amado e também com Bela, a cachorrinha do casal. Nas imagens, é possível ver o bolo simples que o aniversariante ganhou, com cobertura de chocolate e alguns morangos.

Além disso, Sasha ainda recordou algumas fotos em que João aparece criança e parabenizou o amado pelo aniversário. "Meu Bem, meu aconchego, meu grande amor, feliz aniversário! Te amo com todo meu coração!", declarou a modelo na legenda da publicação. "Te amo pra sempre", respondeu o cantor nos comentários.

João também compartilhou fotos de sua festa de aniversário e celebrou o novo ciclo. "23 anos completos hoje. Não tinha maneira melhor de iniciar esse novo ciclo! muita gratidão no coração, pela saúde, família, amor e pelo privilégio de fazer o que eu amo, e ter o carinho de quem me acompanha. Obrigado", escreveu ele.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOÃO FIGUEIREDO (@joaofigueiredof)

Look transparente

Na última sexta-feira, 16, a modelo Sasha Meneghel entregou tudo com seus looks! A filha da apresentadora Xuxa Meneghel causou alvoroço nas redes sociais ao posar com um modelito ousado. É que ela deixou a lingerie à mostra e as curvas marcadas ao eleger um vestido totalmente transparente para curtir um evento.

Sasha posou de diferentes ângulos para exibir a peça reveladora, que é preta com flores azuis em uma modelagem bem justinha. Mas a trama do tecido deixa alguns detalhes por baixo da roupa bem evidentes e é possível notar que a estilista apostou em um conjunto de lingerie preto para a ocasião. Com uma calcinha no modelo hot pants e um sutiã fininho, ela combinou as peças com uma bolsa preta grifada, um salto alto e prendeu o cabelo em um coque molhado, que deu um ar de jovialidade ao look.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!