Sasha faz aniversário e ganha homenagens de Xuxa, Luciano Szafir e do marido

Apresentadora Xuxa, Luciano Szafir e cantor João Figueiredo comemoram aniversário de 25 anos de Sasha Meneghel

Sasha Meneghel está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 28, e recebeu homenagens já no início da madrugada dos pais, Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, e do marido, o cantor João Figueiredo!

Com um vídeo reunindo registros desde a descoberta da gravidez da primeira herdeira, a apresentadora declarou todo seu amor pela modelo e, mais uma vez, não escondeu a vontade de ser avó.

"Meu orgulho, Amor de todas as minhas vidas. Você me faz a pessoa mais feliz cada vez que você sorri… Sua alegria é meu maior presente! E hoje eu queria te presentear com algo, mas nunca será digno de tanta gentileza, carinho e beleza que possui. Você é simplesmente linda por dentro e por fora… o que peço é que Deus te dê saúde e muitos momentos lindos ao lado do @joaofigueiredof. Te amo imensamente meu BB @sashameneghel. Feliz aniversário!", disse Xuxa em seu Instagram.

Szafir também publicou um lindo texto para a primogênita. "Filhota, minha pequenina linda. Te amo tanto, parece que foi ontem que te peguei no colo após o parto, e te levei até o berçário cantando para você (al kol eleh). Tenho tanto orgulho da mulher que se tornou que não cabe dentro de mim. Te desejo toda saúde do mundo e que conquiste todos os seus sonhos sempre!", escreveu.

"Construa o seu mundo, tenha a sua volta pessoas que te amem como você merece, continue com a sua fé, compaixão e seu senso de justiça! Você tem qualidades que são raras nesse mundo. É seu aniversário, mas sou eu que te agradeço por ter me ensinado tanto e por me fazer querer ser a cada dia uma pessoa melhor! Te amo para sempre. Papis", completou o ator.

Nos stories, João Figueiredo, com quem Sasha oficializou a união em maio de 2021, comemorou a chegada dos 25 anos da amada. "Dia daquela que veio e mudou minha vida e de todos pra melhor! Te amo te amo te amo", postou João, com um clique dos dois.

Confira:

Sasha revela como foi crescer com a exposição

A modelo Sasha Meneghel Szafir, filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, deu um depoimento em Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e falou sobre como foi crescer sendo famosa desde o seu nascimento. O parto dela foi exibido no Jornal Nacional e os brasileiros acompanharam o seu crescimento até hoje em dia. Então, ela refletiu sobre toda essa exposição e a fama da mãe.

“Eu não conseguia entender porque tanta criança corria atrás dela, porque tanta gente ficava em volta dela. Por muito tempo eu não consegui entender esse lugar, esse ser famoso, esse ser uma pessoa pública”, disse ela.