Sabrina Sato posta registros fofos de Zoe fantasiada de múmia e se derrete: ''E a performance?''

Apresentadora Sabrina Sato encanta ao mostrar a filha, Zoe, do casamento com Duda Nagle, vestida de múmia para Halloween

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 12h45

A apresentadora Sabrina Sato (41) aproveitou o dia de TBt, nesta quinta-feira, 03, para recordar uma produção recente da filha, Zoe (3), para o Halloween!

Comemorando o Dia das Bruxas, celebrado no último dia 31 de outubro, a garotinha, fruto do casamento da artista com o ator Duda Nagle, esbanjou fofura e simpatia ao surgir fantasiada de múmia.

Nas imagens, publicadas no feed do Instagram da mãe coruja, a pequena aparece todo enrolada em faixas e maquiada. Ela entrou na personagem, fazendo poses para fotos e performando em vídeo.

"Já vale um #tbt de Halloween de uma mumiazinha fofa? (E a performance no último vídeo?)", declarou Sabrina na legenda.

"Amei nossa artista mirim", "Fofa até de múmia", "Ela é demais", "Tem a quem puxar, né?!", "Maravilhosa essa Zoe", disseram alguns fãs sobre Zoe, que também usou outras fantasias para o Halloween deste ano.

Filha de Sabrina Sato esbanja fofura ao surgir de múmia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Em vídeo fofo, Zoe questiona Sabrina Sato: ''Você se ama?''

Na terça-feira, 01, Sabrina Sato compartilhou em seu Instagram um vídeo ao lado de sua filha Zoe. No clipe, a menina aparecia sentada no colo da mãe e conversando. Ao começo do vídeo, Zoe mostrou as presilhas laranjas que usava em seu cabelo. “Ai eu me amo”, disparou a pequena enquanto olhava para a câmera. E Sabrina complementou: “Que bom que você se ama, filha”. Zoe então questionou a mãe: “Você se ama, mãe?”. A apresentadora respondeu à filha dizendo que se ama muito.

