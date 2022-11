Em vídeo fofo, filha de Sabrina Sato questiona a mãe: “Você se ama?”

Sabrina Sato compartilhou em suas redes sociais um vídeo fofo ao lado de sua filha Zoe, que recebeu elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 21h52

Nesta terça-feira, 1, Sabrina Sato (41) encheu a web de fofura ao compartilhar em seu Instagram um vídeo ao lado de sua filha Zoe.

No clipe, a menina aparecia sentada no colo da mãe e conversando. Ao começo do vídeo, Zoe mostrou as presilhas laranjas que usava em seu cabelo.

“Ai eu me amo”, disparou a pequena enquanto olhava para a câmera. E Sabrina complementou: “Que bom que você se ama, filha”.

Zoe então questionou a mãe: “Você se ama, mãe?”. A apresentadora respondeu à filha dizendo que se ama muito.

Os seguidores de Sabrina adoraram o vídeo e rasgaram elogios à Zoe nos comentários! “A Zozo é demais! Cada dia mais inteligente”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Nossa como ela cresceu rápido e tá mais falante que a própria Sabrina. Lindas”.