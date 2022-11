Sabrina Sato encanta internet com fotos das filhas fantasiadas para o halloween

Apresentadora Sabrina Sato mostrou as filhas vestidas de palhaço para celebrar o Dia das Bruxas

Publicado em 31/10/2022

Nesta segunda-feira, 31, se comemora o Dia das Bruxas, o famoso Halloween, pelo mundo inteiro. E as filhas da apresentadora Sabrina Sato (41) decidiram que queriam curtir o dia fantasiadas, e a mamãe coruja mostrou tudo nas redes sociais para encantar seus seguidores.

“Elas só querem ficar fantasiadas”, brincou a apresentadora em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos e vídeos publicadas por Sabrina Sato, as pequenas aparecem vestidas de palhaça, e depois sua caçula aparece com outra fantasia, toda cheia de detalhes de halloween.

Nos comentários, seus seguidores foram à loucura com a fofura das filhas da apresentadora. “Lindaaaas”, escreveu uma. “Tão lindas, como a Zoe cresceu”, exaltou outra. “Que riqueza”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação de Sabrina Sato com suas filhas fantasiadas de palhaço para celebrar o Halloween:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)



