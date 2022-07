Sabrina Sato homenageia Luana Xavier em seu aniversário: "Obrigada por ser tão especial"

Luana Xavier completou 35 anos nesta sexta-feira, 15, e ganhou uma homenagem especial de Sabrina Sato

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 21h42

Luana Xavier completou 35 anos de vida nesta sexta-feira, 15, e ganhou uma mensagem especial de Sabrina Sato(41).

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos com a aniversariante e não poupou elogios a amiga, que também faz parte do programa Saia Justa, do GNT.

"Hoje é dia dessa amiga que entrou na minha vida esse ano de uma forma muito especial. Uma mulher inteligente, bem humorada, corajosa e que encoraja muitas outras. Dona de uma energia maravilhosa, que chega contagiando assim que ela entra no estúdio", afirmou ela no começo da homenagem.

Sabrina também agradeceu por trabalhar ao lado de Luana, ressaltando que ela é uma pessoa muito generosa. "@luaxavier, é muito bom saber que toda semana vou estar naquele sofá com vocês, dividindo nossas histórias, aprendendo e nos divertindo. Obrigada por ser tão especial e generosa. Todo amor e saúde para @luaxavier! Te amamos!", declarou a apresentadora.

Confira a homenagem de Sabrina Sato para Luana Xavier: