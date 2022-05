Regina Casé relembra festa de aniversário do filho caçula, Roque: ''Delícia''

A apresentadora Regina Casé reuniu amigos famosos para celebrar o aniversário de 9 anos do filho, Roque

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 16h48

O clima de nostalgia encheu as redes sociais de lembranças e não foi diferente no perfil de Regina Casé (68).

A apresentadora abriu um álbum de fotos do aniversário de 9 anos do filho, Roque, e impressionou ao mostrar detalhes da festona que o menino ganhou.

Nas imagens, o aniversariante aparece se divertindo ao lado da família e dos amigos. Entre os convidados estavam Thales Bretas com os filhos, Gael e Romeu, e o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos, Titi, Bless e Zyan.

"#tbt da Festa delícia dos 9 anos do Roque! Teve futebol no campo, futebol de sabão, banho de mangueira e amigos amados brincando com os bichinhos", escreveu a mamãe coruja na legenda.

