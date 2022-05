Regina Casé combina looks com toda a família durante momento especial e se derrete: ''Minha força vem daí!''

Regina Casé mostrou em suas redes sociais um momento especial que viveu com a família enquanto usavam looks que combinavam

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 16h59

Nesta sexta-feira, 6, Regina Casé(68) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado da família.

A atriz publicou um clique especial, onde ela aparece combinando looks com o marido, Estevão Ciavatta (54), os filhos, Benedita (32) e Roque (9), o genro, João Pedro Januário e o neto Brás.

Na legenda, a matriarca da família se derreteu: "Minha força vem daí! Na saúde e na doença, na tristeza e na alegria… Juntamos todas as nossas diferenças, histórias, nossas dores,todas as maravilhas que nosso amor produz e construímos uma fortaleza que nos acolhe e protege e ajuda a segurar todas as barras! Como amo vocês!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Que incrível!", falou outro. "Que foto linda!", escreveu um terceiro.

Confira o clique que Regina Casé fez ao lado de sua família enquanto eles combinavam looks em um momento especial: