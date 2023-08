Rainer Cadete rasga elogios ao homenagear Gloria Pires: "Um sonho de parceira"

O ator Rainer Cadete prestou uma bela homenagem para a atriz Gloria Pires, que completou 60 anos

O ator Rainer Cadete usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a atriz Gloria Pires, que completa 60 anos de vida nesta quarta-feira, 23. Os dois, aliás, estão no ar na novela Terra e Paixão, da Globo, interpretando os personagens Luigi e Irene.

No feed do Instagram, o artista postou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante do dia, incluindo algumas dos bastidores das gravações da trama das nove ao lado de outros atores, e rasgou elogios na mensagem.

"O dia é dela, mas o presente é nosso. Com você, a vida é muito mais Gloriosa! Você é um sonho de parceira, de amiga, de mulher, de atriz e de ser humano. Que honra compartilhar momentos com você. Sou muito grato ao universo por termos cruzado nossos caminhos. Feliz novo ciclo, musa! Te amo, Gloria Pires", declarou Rainer na legenda da publicação.

Gloria recebeu o carinho da família bem cedinho. Para celebrar a data, os filhos e amigos próximos da estrela surgiram cedinho em sua mansão com um bolo. Nos vídeos postados no Instagram, a atriz mostrou que a mesa do café da manhã foi decorada com fotos de vários momentos de sua carreira. "Gente, olhe essa coleção de fotografias que a galera animada aqui espalhou em cima da mesa", disse ela emocionada. Depois, a estrela recebeu os presentes.

Confira a homenagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rainer Cadete (@rainercadete)

Leia também:Tata Werneck fica impressionada ao ganhar presente luxuoso de Rainer Cadete

Rainer Cadete vive relação paterna sem tabu com filho

Pai de um adolescente de 16 anos, o ator Rainer Cadete tem uma relação de muita liberdade com o garoto. Destaque na novela Terra e Paixão, o bonitão contou que não costuma fazer muitas proibições ao menino. Durante 2021, Rainer voltou a interpretar o personagem Visk, um homem gay que chamava atenção pelo seu jeito exagerado e estilo ousado. Em conversa com o Gshow, ele contou que Pietro não se interessa pela produção, que conta com muitas cenas quentes e polêmicas. "Acho importante não ter esses tabus [...]". Confira a declaração completa!