Rainer Cadete vive relação paterna sem tabu com filho; entenda

Paizão coruja, o ator Rainer Cadete revelou que se importa em construir relação livre de tabus com filho adolescente

Pai de um adolescente de 16 anos, o ator Rainer Cadete (36) tem uma relação de muita liberdade com o garoto. Destaque na novela Terra e Paixão, o bonitão contou que não costuma fazer muitas proibições ao menino.

Durante 2021, Rainer voltou a interpretar o personagem Visk, um homem gay que chamava atenção pelo seu jeito exagerado e estilo ousado. Em conversa com o Gshow, ele contou que Pietro não se interessa pela produção, que conta com muitas cenas quentes e polêmicas.

"Existe um interesse muito grande dos jovens, apesar de não ser na faixa etária deles, de falar sobre o que é o erotismo, o que é a sexualidade. Ele não assiste e não assistiu a 'Verdades Secretas 1', mas a gente fala. Fala sobre esses temas todos em casa abertamente. Acho importante não ter esses tabus que nós tivemos quando éramos criança. Não precisa mais, chega de caretice. Chega de hipocrisia né, Brasil?", declarou.

Na mesma época, Pietro viralizou ao comentar em seu Instagram como era a relação com Rainer. Segundo o menino, o pai fazia o tipo liberal e, por conta disso, ele se sentia confortável em compartilhar suas experiências como adolescente.

“Eu conto absolutamente tudo pra ele. O engraçado é que ele me conta fofoca de celebridades e eu conto de adolescentes do meu bairro mesmo. É uma troca interessante. Ele é muito coruja, mas dificilmente me priva de ter minhas experiências. Pelo contrário, ele já fez coisas que pais normais nunca fariam”, disse o garoto.

Ainda durante o bate-papo com os seguidores, ele confessou como foi ver pela primeira vez seu pai usando o figurino sensual do Visk em Verdades Secretas II. “É bem diferente ver o próprio pai de calcinha, porém foi bem legal (risos)”, escreveu.