Rafaella Santos faz homenagem para Neymar e pai com foto antiga

Neste domingo, 5, Neymar completou 31 anos, enquanto seu pai fará 57 nesta terça-feira

A influenciadora Rafaella Santos (26) encantou os seguidores com um clique antigo de seu irmão, Neymar Jr., ao lado do pai, Neymar Pai. A modelo publicou uma foto para celebrar os aniversários dos dois. O jogador comemorou a chegada de seus 31 anos neste domingo, 5, enquanto o empresário fará 57 anos nesta terça-feira.

Para celebrar as datas especiais da família, ela publicou uma foto em seu perfil oficial no Instagram onde aparece pequenininha no colo do pai, enquanto o craque da Seleção Brasileira está na frente, ainda criança. “Que seja sempre nós três e o infinito… Feliz aniversário, amo vocês!”, escreveu a influenciadora em sua publicação.

Assumidos!

Finalmente! Após alguns meses de especulações, Bruna Biancardi decidiu assumir em suas redes sociais que reatou o romance com Neymar Jr. Para celebrar o aniversário do jogador, a modelo fez um post especial em sua conta no Instagram.

"Parabééééns Lindo. Já te falei tudo hoje, to colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muuuitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo", disse ela.