Assumidos! Bruna Biancardi confirma que reatou o namoro com Neymar Jr: ‘Te amo’

Bruna Biancardi e Neymar Jr aparecem trocando um beijo ao assumirem que estão namorando novamente: ‘Que Deus continue blindando nosso relacionamento’

A influenciadora digital Bruna Biancardi assumiu que reatou o namoro com o jogador de futebol Neymar Jr. Após rumores de que eles estariam juntos novamente, eles apareceram abraçados em novas fotos neste domingo, 5. Ela fez um post especial para celebrar o aniversário dele, que acaba de completar 31 anos de vida.

Para marcar a data, ela se declarou para o amado e falou que o relacionamento deles está blindado.

"Parabééééns Lindo. Já te falei tudo hoje, to colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muuuitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo", disse ela.

Pai de Neymar Jr emociona com recado para o filho

Pai de Neymar Jr, Neymar Santos emocionou ao falar sobre o aniversário do filho neste domingo, 5. Ele relembrou uma foto do herdeiro na infância e contou como foi reencontrar o filho após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Catar.

"Ao saírmos da Copa do Mundo fui me encontrar com você logo depois. Melhor dizendo, no dia seguinte. Estávamos sós, seus companheiros tinham deixado o hotel, todos rumo ao seus familiares. Encontrei você adoecido, debilitado, sem fome e com sua função intestinal desregulada. Mas o abatimento pior era você com a frustração pela eliminação da seleção. Conversamos, choramos juntos e sorrimos também. Percebi que ali não era o final e sim mais um recomeço em nossas vidas. Passamos o dia esperando o Slot para que nossa aeronave pudesse deixar o Catar rumo ao Brasil… foram longas horas e a autorização veio após as 21h. Pegamos todas as suas coisas, você discutindo, "deixa tudo aí, pai", kkkkkkk. Mas tinha algo que não deixaria para traz. Observei o quadro na parede e tinha uma mensagem. Mensagem sua para você mesmo. É isso filho, é por aí… temos muito orgulho de nós!

Feliz aniversário! Te amamos!", disse ele.