Rafaella Justus surpreende com declaração sobre Roberto Justus: ''De outro mundo''

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, surpreende com texto sobre o pai

A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, de 14 anos, surpreendeu ao fazer uma declaração sobre o pai neste domingo, 13. Aproveitando ser Dia dos Pais, a adolescente escreveu uma homenagem para o empresário.

Mostrando toda sua inteligência e desenvoltura, a jovem digitou lindas palavras para Roberto Justus em seu perfil na rede social. Com um clique ao lado dele, a primogênita de Ticiane Pinheiro apareceu sorridente e esbanjando sua beleza.

"Dia dos pais, o dia que a gente celebra um ser humano tão único e especial. Pai, todos os dias acordo agradecendo por ter alguém tão incrível ao meu lado, como minha fonte de inspiração e meu porto seguro, te amo tanto que não consigo explicar", disse no primeiro parágrafo.



"Nossa relação e ligação é de outro mundo, um mundo só nosso, das nossas línguas e das coisas que só a gente entende. Para o mundo você é só um pai, mas como meu pai, você é o mundo!", enalteceu Roberto Justus.

Por fim, ela agradeceu: "Obrigada por sempre me fazer rir com os sorrisos mais sinceros. Obrigada por caminhar comigo nessa grande jornada chamada “vida”; obrigada por compartilhar comigo os melhores momentos da minha vida; Obrigada por me ensinar a ser melhor a cada dia; e obrigada principalmente por ser meu pai, pois isso é a coisa mais importante de todas. “Nem todo rei usa coroa, uma prova disso é meu pai”. Te amo".

Nas últimas semanas, Rafaella Justus impressionou ao abrir seu álbum de viagem para a Espanha com a mãe e o padrasto, César Tralli. Por lá, a jovem chamou a atenção ao aparecer com uma bolsa de praia de mais de R$ 10 mil.

Rafaella Justus ganha festa surpresa no apartamento da mãe

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, fez aniversário e no sábado, 22, foi surpreendida com uma festa surpresa no apartamento da mãe em São Paulo. De volta de viagem, após curtir uns dias nos EUA com o pai, a jovem celebrou seus 14 anos com alguns familiares.

No vídeo postado pela apresentadora do Hoje Em Dia, a adolescente apareceu chegando com o padrasto, o jornalista global César Tralli, na casa com as luzes apagadas. Até que se ouviu os parabéns e acenderam as luzes, revelando que Helô Pinheiro, o avô, o pai de César e outras pessoas estavam no local.

Com alguns balões, um bolo decorado com sacolas de grife, docinhos, hambúrguer e batata frita, a família Pinheiro Tralli comemorou o aniversário de Rafaella Justus com intimidade. "Surpresa para Rafa! Feliz aniversário meu amor", escreveu Ticiane Pinheiro. Veja como foi aqui.