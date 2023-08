Rafaella Justus esbanja beleza ao abrir álbum de viagem na Espanha: 'Linda'

Cheia de estilo, Rafaella Justus esbanja beleza em fotos de viagem de férias pela Espanha; veja

Curtindo uma viagem pela Espanha ao lado da mãe, Ticiane Pinheiro, do padrasto, César Tralli, e da irmã caçula, Manuella, Rafaella Justus encantou ao compartilhar alguns cliques do que viram por lá. Nesta sexta-feira, 04, a jovem, fruto do casamento da apresentadora com Roberto Justus, publicou alguns cliques e impressionou.

Além de exibir algumas paisagens deslumbrantes que retratou em seu celular, a adolescente postou registros em que apareceu cheia de estilo. Na praia, Rafaella Justus roubou a cena com um look branco e bege.

Ela ainda publicou a selfie no espelho, na qual surgiu com uma roupa de praia lilás e segurando uma bolsa caríssima. O acessório de praia está avaliado em mais de R$ 10 mil. Isso porque, o item é de uma grife internacional.

"Last day in Spain", escreveu a garota sobre ser seu último dia na Espanha. Nos comentários, a herdeira de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro recebeu elogios. "Linda demais", disseram. "Gata", admirou a mãe.

Antes de ir para a Espanha, Rafaella Justus ganhou organizou uma festinha surpresa no aparamento da mãe, em São Paulo. A garota havia acabado de voltar de uma viagem com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert, para os EUA. Durante sua passagem por lá, ela surpreendeu com o look para comemorar o aniversário.

Veja as fotos de Rafaella Justus:

Ticiane Pinheiro mostra fotos de primeira viagem internacional da filha

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou novas fotos da viagem de férias que está curtindo com a família, em Barcelona, na Espanha. Em um parque de diversão temático, a loira surgiu na companhia do marido, o jornalista global César Tralli, e das filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4.

A viagem internacional é a primeira que a caçulinha de Ticiane Pinheiro e Tralli faz para fora do Brasil. Até então o casal só ia com as garotas para destinos no país. Há mais de uma semana, os jornalistas estão curtindo com a família um pouco da cultura da Espanha.

"Construindo memórias", escreveu a comunicadora da Record TV ao revelar alguns cliques do dia que tiveram no parque e encontraram os personagens da Vila Sésamo.

