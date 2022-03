Rafael Zulu presta homenagem no aniversário de Thiaguinho: ''Desejo somente coisas lindas''

O ator Rafael Zulu comemorou o aniversário 39 anos do cantor Thiaguinho com bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 15h00

Rafael Zulu(39) prestou uma bela homenagem para Thiaguinhonas redes sociais.

O cantor completou 39 anos de vida nesta sexta-feira, 11, e para comemorar a data especial, o ator publicou duas fotos em que está dando um abraço apertado no amigo e o parabenizou pelo aniversário.

"Hoje é dia de Thiago! E eu queria mesmo hoje te dar esse abraço e tomar um gelo contigo meu grande irmão. Mas sei que a gente recupera isso em breve, somos bons nesse assunto. Desejo somente coisas lindas pra você irmão, você merece demais. Te amo muito e parabéns", declarou Zulu na legenda da publicação.

Thiaguinho agradeceu o carinho do amigo nos comentários. "Oooo irmão! Também queria estar dentro desse abraço e num copo de gelinnn contigo! Tudo em dobro! Te amo muito, meu irmão da vida!", disse o cantor.

Carol Peixinho publica cliques inéditos

Após assumir publicamente o namoro com Thiaguinho, Carol Peixinho (36) usou as redes sociais para homenagear o namorado. A ex-BBB abriu um álbum de fotos com o amado e não escondeu o seu amor pelo artista. "Hoje é o dia do MôAmô. Que delícia é dividir a vida com você", disse ela em um trecho da homenagem.

