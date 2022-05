Rafa Brites reflete sobre a maternidade: "A vida se torna mais profunda"

Mãe de Rocco e Leon, Rafa Brites refletiu sobre como a maternidade transformou sua vida

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 09h40

Rafa Brites(35) usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a maternidade.

O Dia das Mães é comemorado neste domingo, 8, e a artista, mãe de Rocco (4) e Leon (2 meses), abriu o coração e falou como passou a se sentir desde o nascimento dos filhos. Segundo ela, ser mãe "trouxe o medo de morrer".

"Ser mãe me trouxe o medo de morrer. Até então eu não pensava na morte, não era uma questão., e mesmo o medo de perder alguém era algo distante. Desde o momento que virei mãe tudo isso mudou. Agora junto com a consciência da finitude, vem a percepção da vida, do tempo… nada nos traz maior sensação de tempo do que ver uma criança crescer. Sabe quando você passa um tempo sem ver os filhos de uma amiga e encontra eles estão enormes? Aquilo nos faz pensar, caramba será que eu envelheci assim? Por isso digo que filhos nos trazem VIDA!", começou ela.

A mulher de Felipe Andreoli (42) seguiu falando sobre como a maternidade a fez ter uma outra visão sobre a vida. "O medo de partir nos faz valorizar estar aqui. Eles nos fazem notar o tempo passar e com isso viver se torna urgente. Não é o esteriótipo de viver intensamente que vemos nos filmes e comercias. Não é saltar de paraquedas, beber até cair ou fazer loucuras de amor. Esse viver que intensamente para mim foi simplesmente SER MAIS eu! Eu não tenho tempo a perder. É não precisar ficar agradando."

Rafa completou a publicação falando sobre como ser mãe a transformou e também parabenizou todas as seguidoras pelo dia delas. "Ser mãe me trouxe autoconfiança autoconhecimento, porque eu preciso viver e tempo curto que tenho aqui com meus filhos nessa passagem. Tudo que eu faço que eu tenha que os deixar TEM QUE VALER muito a pena! A vida se torna mais profunda, as amizades, os papos, o trabalho. Tem que ser né? porque a concorrência é grande. Falo muito aqui sobre os perrengues de ser mãe, e são muitos. Mas nada me faz tão viva, tão feliz e tão realizada quanto a maternidade. Feliz dia das mães minhas seguidoras amadas!", finalizou.

Confira a publicação: