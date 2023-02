Rafa Brites e Felipe Andreoli celebram primeiro aniversário do filho, Leon: ''Meu bebê Buda''

Caçula de Rafa Brites e Felipe Andreoli completa o primeiro ano de vida e os pais corujas se declaram nas redes sociais

Dia de festa na casa da família Brites Andreoli! Isso porque, nesta quarta-feira, 22, o filho mais novo de Rafa Brites (36) e Felipe Andreoli (42) está completando um aninho!

A influenciadora digital encheu seu feed no Instagram de amor ao compartilhar um vídeo reunindo alguns momentos do primeiro ano de vida do bebê Leon.

"1 ANO! Meu solzinho! Meu bebê buda! Obrigada por escolher meu ventre e meus cuidados nessa vida aqui na terra. Que a vida seja gentil com você como você é gentil comigo. Te amo com todas as minhas forças! Parabéns Leon! (Não por acaso essa foi a música que tocou quando você chegou)", iniciou a mãe coruja, com a música Here Comes The Sun, dos Beatles, de trilha sonora.

Ao finalizar, Rafa ainda fez questão de agradecer à rede de apoio: "Dede, Sol, família, amigos e todos que nos ajudam nessa jornada, obrigada por compartilharem esse ano de felicidade com a gente."

Andreoli também prestou homenagem ao herdeiro nas redes sociais. "Não é só o olhar doce que ele têm. O Leon é todo assim. Acorda e gosta de ficar de chamego no colo. Não recusa um carinho nunca. Nem parece um típico bebê inquieto. Hoje é dia de encher ele de beijo e ele... adorar! É o primeiro aniversário desse moleque que trouxe alegria e uniu ainda mais a nossa família. Ele ama todo mundo. E todo mundo ele. A mãe diz que ele é assim porque é de peixes. Eu acho que ele é assim porque é nosso filho mesmo e tá rodeado de carinho e amor. Te amo, bebê! To aqui sempre, de perto, louco pra te ver crescer", se derreteu o pai babão, que também tem Rocco (6) com Rafa.

Confira a declaração de Rafa Brites para o filho caçula, Leon:

Felipe Andreoli encanta ao mostrar Leon dando os primeiros passos

Felipe Andreoli dividiu com os seguidores um momento muito especial recentemente. Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo mostrando seu filho caçula, Leon, dando os primeiros passos, e não escondeu a emoção com a conquista do herdeiro.

"O Leon vai andar antes de fazer um ano. É uma sensação única esse momento. É uma das mudanças mais marcantes e fortes dos primeiros anos. Pensei uma bobeira: ele nunca mais vai engatinhar. É um tempo que não volta mais. É a passagem inexorável do tempo. Estamos prontos para as próximas emoções", se derreteu Andreoli.

