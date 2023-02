Felipe Andreoli encanta ao mostrar o filho caçula, Leon, dando os primeiros passos: "Sensação única"

O apresentador Felipe Andreoli dividiu com os fãs o vídeo do filho caçula, Leon, dando os primeiros passos

Felipe Andreoli(42) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 15, para dividir com os seguidores um momento muito especial.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo mostrando seu filho caçula, Leon (11 meses), dando seus primeiros passos, e não escondeu a emoção com a conquista do herdeiro.

"O Leon vai andar antes de fazer um ano. É uma sensação única esse momento. É uma das mudanças mais marcantes e fortes dos primeiros anos. Pensei uma bobeira: ele nunca mais vai engatinhar. É um tempo que não volta mais. É a passagem inexorável do tempo. Estamos prontos para as próximas emoções", se derreteu o marido de Rafa Brites (36) na legenda da publicação.

Os seguidores também ficaram encantados com o vídeo de Leon dando seus primeiros passos. "Ninguém segura este bebê", brincou uma seguidora. "Gente... a gente piscou e esse fofo já está andando", comentou outra. "Cara, ele é muito fofo!! Parabéns", falou uma admiradora. "Que amor. Parabéns, Leon", escreveu uma fã.

Vale lembrar que Felipe Andreoli e Rafa Brites também são pais de Rocco, que completou seis anos de vida no começo do mês. Na ocasião, o jornalista prestou uma homenagem especial para o herdeiro nas redes sociais. "Ele nasceu no dia de Iemanjá, mas não gosta de pisar na areia. De preferência, piscina. Ele não dá bola pros nossos cachorros, mas ama os animais. [...] Ele ama o irmão de paixão, mas de vez em quando quer o papai só pra ele. De preferência, na hora de dormir. Ele fez 6 anos e tenho maior orgulho de ser pai e amigo dele. De preferência, pra sempre. Te amo, Rocco", declarou ele.

Confira o vídeo de Leon dando os primeiros passos:

