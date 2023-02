Felipe Andreoli presta linda homenagem no aniversário do filho, Rocco: "Orgulho de ser pai e amigo dele"

Rocco, filho de Rafa Brites e Felipe Andreoli, completou seis anos nesta quinta-feira, 2, e ganhou uma linda homenagem do pai

Felipe Andreoli (42) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 2, seu filho mais velho, Rocco, completou seis anos de vida, e o papai coruja fez questão de prestar uma homenagem.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador do programa Globo Esporte, da TV Globo, compartilhou uma foto em que o menino aparece fantasiado e revelou algumas curiosidades do menino, fruto de seu relacionamento com Rafa Brites (36).

"Ele nasceu no dia de Iemanjá, mas não gosta de pisar na areia. De preferência, piscina. Ele não dá bola pros nossos cachorros, mas ama os animais. De preferência, répteis. Ele não gosta muito de fotos, só se for pra representar algum personagem. De preferência, vilões", revelou o jornalista no começo da publicação.

Andreoli seguiu falando sobre as preferência de Rocco e se declarou: "Ele acha que hambúrguer é saudável e dá direito à sobremesa. De preferência, de chocolate. Ele ama o irmão de paixão, mas de vez em quando quer o papai só pra ele. De preferência, na hora de dormir. Ele fez 6 anos e tenho maior orgulho de ser pai e amigo dele. De preferência, pra sempre. Te amo, Rocco", finalizou o apresentador.

Os seguidores também deixaram mensagens de felicitações para o menino. "Que menininho daora que vocês criaram, Fe! Feliz vida pra esse Rocco tão amado por nós!", disse Monica Benini. "Que lindo, Felipe! Parabéns, Rocco", escreveu uma internauta. "Parabéns, Rocco! Muitas felicidades para você lindeza", comentou outra. "Feliz aniversário, Rocco. Que sua nova volta ao redor do sol seja repleta de alegria e com muitas aventuras", desejou uma fã.

Andreoli e Rafa, vale lembrar, também são pais de Leon, que está com 11 meses.

