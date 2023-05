Quais famosas viraram mães antes dos 20? Confira

Confira as famosas que já se declararam para os filhos publicamente e mostraram que o amor de mãe não tem idade

O Dia das Mães chegou e, com ele, as muitas declarações para as mulheres que escolheram a maternidade. Apesar das dificuldades de criar um filho ainda muito novas, essas celebridades mostraram que o amor de mãe não tem idade. Confira quais famosas viraram mães antes de completarem 20 anos e declararam o amor pelos filhos publicamente:

EMANUELLE ARAÚJO

Emanuelle Araújo (46) engravidou quando ainda era adolescente e teve sua primeira filha, Bruna, aos 16 anos. Em entrevista à AnaMaria, a cantora e atriz declarou como foi se tornar mãe tão cedo: "Ser mãe muito jovem é complicado, ainda mais quando não é algo programado. Eu tinha só 16 anos e vivia um momento importante de início de carreira. Porém, se aconteceu, o melhor que eu tinha a fazer era saber usufruir da situação. Essa experiência me fortaleceu ainda mais. Aliás, passado o impacto da notícia, logo senti que aquilo era coisa do destino. Está certo que, a princípio, foi um susto também para meus pais, mas eles me deram força e o acolhimento foi lindo. Ter vivido essa experiência me trouxe maturidade, mais segurança e ampliou minha visão de mundo".

KELLY KEY

Outra famosa que virou mãe antes de completar 20 anos foi Kelly Key (40). A cantora teve Suzanna, fruto de seu relacionamento com o artista Latino (50), aos 17 anos. Assumindo que o período na sua adolescência foi cheio de batalhas e incertezas, ela declarou o amor pela filha pelo seu Instagram: "Olhei agora para minha vida lá atrás. Que orgulho de mim, afinal, sou tão forte (não me lembrava mais disso!). Começava ali, no dia do seu nascimento, a maior e mais profunda relação de amor verdadeiro! Exagerada como sou. Sim, cheia de excessos, mimos, cuidados, cobranças e muito amor! Ao longo dos anos, aprendemos uma com a outra. Erramos, nos desculpamos, choramos juntas, demos altas risadas e nos divertimos tanto também! Dessa maneira, construímos a relação de mãe e filha que eu sempre imaginei e sonhei ter com você! Obrigada, meu amor! Você é tudo que eu sempre sonhei e ainda melhor".

MC REBECCA

MC Rebecca (24) engravidou aos 18 anos de sua filha, Morena. Com a carreira em ascensão e as prioridades da vida de mãe, a famosa destacou que a chegada da pequena mudou sua vida. "Ela me trouxe muita responsabilidade. Ter alguém que depende 100% de você muda a sua vida. Gosto de dizer que ela me fez renascer", compartilhou em entrevista à Glamour.

CAROL NAKAMURA